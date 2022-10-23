Россия предлагает продлить работу своего сегмента МКС до 2028 года Фото: REUTERS

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что РФ со своей стороны может продлить эксплуатацию сегмента МКС до 2028 года. На пресс-конференции политик подчеркнул, что к этому году Россия успеет подготовить собственную орбитальную станцию.

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - заявил Мантуров.

Он уточнил, что продление срока эксплуатации Россией части МКС будет согласовано с национальными космическими агентствами и правительствами стран-участниц в проекте МКС.

"В 2021 году NASA приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к партнерам (включая Роскосмос) о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 года", - отметил он.

Пока что, утверждает вице-премьер, работа российского МКС согласована до 2024 года. Межправительственные соглашения стран-участниц, которые регулируют порядок работы на проекте МКС, предполагается продлить после ряда официальных процедур.

На днях, Мантуров также рассказывал об иных планах России по развитию космической сферы. По его словам, спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов будет создана в рамках проекта "Сфера". Это позволит улучшить качество космической связи в интересах национальной безопасности.