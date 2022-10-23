Власти Херсонской области заявили, что попытки украинских войск пробить линию обороны отражены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия несет потери в боях на Херсонском направлении, отметив, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить линию обороны были отражены.

«Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике», - написал главы администрации Херсонской области в своем Telegram-канале, отметив, что на фронтах «все без изменений», указывая на то, что российские военные с союзниками отбивают все атаки.

Напомним, накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский требует от украинских военных захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) до конца осени 2022 года, а значительных успехов добиться нужно до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября 2022 года.