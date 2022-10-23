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Политика23 октября 2022 8:26

Власти Херсонской области заявили, что попытки украинских войск пробить линию обороны отражены

Стремоусов заявил, что ВСУ несут потери в боях на Херсонском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Херсонской области заявили, что попытки украинских войск пробить линию обороны отражены

Власти Херсонской области заявили, что попытки украинских войск пробить линию обороны отражены

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия несет потери в боях на Херсонском направлении, отметив, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить линию обороны были отражены.

«Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике», - написал главы администрации Херсонской области в своем Telegram-канале, отметив, что на фронтах «все без изменений», указывая на то, что российские военные с союзниками отбивают все атаки.

Напомним, накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский требует от украинских военных захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) до конца осени 2022 года, а значительных успехов добиться нужно до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября 2022 года.