Жителей обстреливаемого украинской армией Шебекино временно переселили в Старый Оскол

Белгородский губернатор сообщил, что жителей обстреливаемого ВСУ Шебекино временно переселили в Старый Оскол Фото: REUTERS

Жителей расположенного Белгородской области города Шебекино, который пострадал в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), временно переселили в Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекино был обстрелян украинской армией, в результате чего были повреждены гражданские объекты и без электроэнергии оставались около 15 тысяч человек. Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, пострадали 14 человек, из которых двое погибли, в том числе 14-летний ребенок.

«Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола», - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что с переселенными находится один из заместителей главы Шебекино, и он намеревается сегодня, 23 октября, «заехать посмотреть, как они обустроились».

Гладков также заявил, что в ходе обстрела служба МЧС применила смс-оповещение для жителей, и решение было правильным. По его словам, при повторении подобной ситуации такие уведомление будут рассылать.