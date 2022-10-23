Видео момента крушения самолета в Ейске обнаружилось на регистраторе Фото: Евгения ХИЛЬКО

На автомобильный видеорегистратор оказался зафиксирован момент крушения учебного военного истребителя Су-34 в Ейске.

На кадрах можно увидеть, как воздушное судно появляется на горизонте, а после чего падает вниз. Кроме того, слышно и видно, как работает катапультирование пилота, а позже самолет, теряя высоту под большим углом, скрывается за невысоким изданием и слышен звук взрыва, после чего в небо поднимается огонь.

Напомним, в начале недели, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, который рухнул прямо во дворе жилого 9-этажного здания. В результате разлива топлива дом загорелся. Сообщалось, что двое пострадавших готовятся к экстренной отправке из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Жертвами происшествия стало 15 человек, а пострадало еще 43. Сайт KP.RU составил подробную хронологию событий трагедии в Ейске.