Проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет готов к ноябрю 2022 Фото: REUTERS

Председатель правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале.

“В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку”, - заявил Хуснуллин.

При этом он уточнил, что, несмотря на проводимые работы, железнодорожное и автомобильное движение на Крымском мосту осуществляется в штатном режиме, “работа организована”, - уточняет председатель правительства РФ.

Ранее он заявлял, что темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращиваться. Тогда же он отметил приоритетность восстановления железнодорожного полотна.

На сайте KP.RU публиковалось видео, в котором Марат Хуснуллин рассказывал о темпах ремонта Крымского моста.

Напомним, 17 октября 2022 года запустили движение автобусов по Крымскому мосту. В эту ночь по переправе проехали уже более 10 автобусов.