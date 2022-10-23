Министр обороны Италии предупредил, что граждан страны ждут сложные времена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянских граждан ожидают сложные времена в условиях экономического кризиса в мире. Такое заявление сделал новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии «Братья Италии» Гуидо Крозетто.

Крозетто указал на возможные проблемы с социально-экономической стабильностью в Италии и признал, что итальянских граждан ожидают очень сложные времена. «Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы», - заявил глава итальянского военного ведомства интервью, которое опубликовала римская газета la Repubblica в воскресенье, 23 октября.

Как заявил министр, в такой стации экономический кризис может отразиться и на национальной безопасности страны.

Глава военного ведомства, также прокомментировал новые поставки вооружений Киеву, отметив, что Италия будет выполнять свои обязательства в этой сфере в соответствии со своими «историческими международными альянсами».