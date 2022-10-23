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Политика23 октября 2022 9:53

Администрация Киева заявила о начале стабилизационного отключения света в городе

В мэрии напомнили жителям о необходимости максимально экономить электроэнергию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Администрация Киева заявила о начале стабилизационного отключения света в городе

Администрация Киева заявила о начале стабилизационного отключения света в городе

Фото: REUTERS

В Киеве в воскресенье, 23 октября, начались стабилизационные отключения света. Об этом сообщили в горадминистрации украинской столицы.

«По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света», - заявлении в сообщении Киевской горадминистрации, опубликованном в Telegram-канале.

В мэрии также напомнили жителям Киева о необходимости максимально снизить потребление электроэнергии.

Как писал сайт KP.RU, на этой недели, 18 октября, украинский президент Владимир Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года, указав на то, что это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Он призвал жителей к экономии.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области.