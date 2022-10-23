Глава Минфина Силуанов заявил о недостаточном контроле над рынком табака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России нужно усилить контроль за оборотом табачной продукции. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что на рынке табака существует много серых зон, за счет которых российский бюджет теряет огромное количество денег.

По его словам, Министерство финансов, «как никто другой, заинтересован в наведении порядка» на рынке табака, так как «это деньги для бюджета». Силуанов полагает, что регулировать оборот табачной продукции нужно по той же системе, что и с алкогольной продукцией.

«Оборот табака - сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», - заявил министр.

Как отметил глава ведомства, на данный момент в табаке все по-другому, и даже «должной ответственности за нарушения нет». «Марка есть, а толку нет», - подчеркнул он.

Кроме того, Силуанов напомнил, что в текущем году министерство предложило несколько проектов закона, которые направлены на ужесточение контроля за табачной продукцией. Среди всего прочего, поступило предложение ввести лицензирование для производства и импорта табачных, а также никотинсодержащих товаров.