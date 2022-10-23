Момент падения самолета Су-30 в Иркутске попал на видео Фото: очевидцев ЧП.

Момент падения военного самолета Су-30 на двухэтажный дом в Иркутске засняли очевидцы. На место происшествия выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он координирует работу специалистов, ликвидирующих последствия крушения.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь", - заявил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 17 октября 2022 года случилась трагедия в городе Ейск Краснодарского края. Там военный самолет Су-34 упал на жилой дом. Буквально сегодня появились новые кадры момента крушения. Воздушное судно попало на запись видеорегистратора.

Подробную хронологию событий 17 октября описал сайт KP.RU. В тот день самолет рухнул на жилой девятиэтажный дом. В результате падения военного самолета погибли 13 человек, в том числе 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек.