Упавший в Иркутске самолет Су-30 выполнял испытательный полёт Фото: Фото очевидцев

Военный самолет Су-30, упавший на жилой дом в Иркутске, производил испытательный полет. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. По данным ведомства в результате падения случился пожар. Площадь возгорания достигла 200 кв. метров.

"г. Иркутск, мкр. Ново-Ленино, ул. Павла Красильникова, д. 30, падение самолета Су-30 на частный деревянный 2-эт. жилой дом с пожаром на площади 200 кв.м.", - уточняется в сообщении адрес дома, куда упал военный самолет.

Ранее сайт KP.RU писал, что на место происшествия выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он координирует работу специалистов. По его словам, число пострадавших пока неизвестно.

Момент падения военного самолета Су-30 на видео засняли очевидцы.

Подобный инцидент случился не так давно в Краснодарском крае. Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск. Сайт KP.RU описал подробную хронологию событий того дня.