Шойгу и глава Минобороны Франции обсудили ситуацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, обсудив ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей и неконтролируемой эскалации. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в российском военном ведомстве.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», - сказано в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что глава российского военного ведомства Шойгу также выразил французскому министру «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».

Напомним, накануне агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в нескольких странах, в том числе на Украине, заявило, что Киев готовит провокацию, которую собираются провести на украинской территории при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Как сообщалось, целью провокации станет обвинение Москвы в применении данного оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании.