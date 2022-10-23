При падении самолета Су-30 в Иркутске местные жители не пострадали Фото: очевидцев ЧП.

В результате падения военного самолета Су-30 на жилой дом никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Иркутской области в своем телеграм-канале. Он также отметил, что самолет упал на частный дом, 100 кв. метров, на две семьи.

"Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи", - пишет глава региона. Он также подтвердил информацию о том, что погибли два пилота, а самолет потерпел крушение во время испытательного полета.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что, по данным МЧС, площадь пожара в результате крушения достигла 200 кв. метров. В ведомстве также сообщили, что это был испытательный полет.

Видео с моментом падения военного самолета в интернете поделились очевидцы. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно летит в жилую зону.