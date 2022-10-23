Людей в доме в момент падения самолета Су-30 в Иркутске не было Фото: Фото очевидцев

Людей в доме в Иркутске в момент падения военного самолета Су-30 не было. Об этом сообщает ГУ МЧС, где также заявляют, что пожар локализован открытое горение на месте падения воздушного судна было ликвидировано.

«Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом... На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Позже МЧС сообщили, что воздушное судно упало во время проведения испытательного полета, а в результате падения возник пожар, площадь которого достигла 200 кв. м. Кроме того, стало известно о гибели двух пилотов. Также сообщалось, что жертв среди местных жителей нет.

Как писал сайт KP.RU, Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту падения самолета Су-30. Речь идет о ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сообщается, на сейчас на месте происшествия работают следователи