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Политика23 октября 2022 12:03

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили возможную провокацию Украины с применением "грязной бомбы"

Министры поговорили по телефону
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили возможную провокацию Украины с применением "грязной бомбы"

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили возможную провокацию Украины с применением "грязной бомбы"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акара, обсудив с ним текущую ситуацию на Украине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в российском военном ведомстве.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, в ходе телефонного разговора глава российского военного ведомства довел до турецкого коллеги свои озабоченности по вопросу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

«Обсуждена ситуация на Украине … Генерал армии С. Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, сегодня, 23 окятября, Шойгу также провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, обсудив с ним ситуацию на Украине, и также указав на «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"».