Глава Минпросвещения России Кравцов посоветовал учителям временно переехать из Херсонской области

Министр рекомендовал учителям перебраться на левый берег, в Крым или на Кубань Фото: REUTERS

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов посоветовал учителям переехать временно из Херсонской области в Краснодарский край, на левый берег или в Крым. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации региона.

“Руководитель ведомства напомнил, что у педагогов важная миссия – продолжить обучение школьников. По его словам, этот переезд является временной мерой. Также такой вынужденный шаг станет примером для родителей и детей”, - говорится в сообщении.

Также власти Херсонской области заверили, что все педагоги будут обеспечены всем необходимым для проживания и, в том числе, работой.

При этом, сегодня 23 октября, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия несет потери в боях на Херсонском направлении, и отметил “тщетные” попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить линию обороны.