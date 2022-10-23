Кинолог Соловьева дала советы, как правильно организовать путешествие с собакой на машине Фото: Архив "КП"

Многие хозяева четвероногих предпочитают брать их с собой в путешествие. Но такая поездка может оказаться настоящие мукой и для людей, и для собаки.

Кинолог Мария Соловьева напоминает, что в зависимости от способа передвижения, нужно изучить правила. Например, некоторые авиакомпании разрешают брать питомцев в салон самолета.

Если предстоит поездка на машине, то лучше тренироваться заранее: начать с коротких расстояний и постепенно увеличивать длительность пребывания животного в машине. Это облегчит дальнюю дорогу до места отдыха.

Перед путешествием погуляйте с питомцем не менее часа, лучше чтобы это была активная прогулка. Он выплеснет часть энергии, сходит в туалет и заснет вскоре после начала поездки.

Каждые 3-4 часа необходимо делать остановки, выводить питомца в туалет и размять лапы. Для животного стоит взять любимые игрушки, чтобы было чем развлекаться во время поездки.

- Не забывайте про корм, вкусняшки, воду. Из-за стресса, животное будет пить больше, чем в домашних условиях. Покормить собаку необходимо минимум за 3 часа до выезда из дома, чтобы ее не укачало, - рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Соловьева.

Кинолог также подчеркнула, что нет смысла брать все вещи собаки из дома, а только самое необходимое: еду, воду, мисочки, пару любимых игрушек и поводок.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях, пишет RT.

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