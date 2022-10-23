Читателей Daily Mail шокировало признание Трасс о своем опыте на посту премьер-министра Британии

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Британская газета Daily Mail поделилась новыми деталями событий, которые привели к скандальной отставке с поста премьер-министра Британии Лиз Трасс.

В частности, журналистам удалось узнать о реакции самой Лиз Трасс на уход с должности премьера.

"Сотрудники Даунинг-стрит плакали, пока Трасс готовилась к отставке, но она успокаивала их: "Не беспокойтесь, я рада, что все закончилось". А после добавила: "По крайней мере, я побыла премьер-министром", - передали ряд изданий слова Трасс.

При этом читатели Daily Mail отметили в комментариях, что для жителей Британии этот политический кризис ощущается на абсолютно другом уровне.

"Аааах, "по крайней мере, я побыла премьер-министром", мир буквально сгорает дотла, но все хорошо, потому что Лиз пожила своей фантазией в течение пяти минут!" - пришел в возмущение пользователь с ником Foreal

"Какое эго. Ей следует повесить голову от стыда. Она была премьер-министром только по названию, и при этом исключительно плохим - хотя, к счастью, на непродолжительное время. Если бы у нее была хоть капля порядочности в отношении всего того вреда, который она причинила, она бы уволилась с поста члена парламента и позаботилась о том, чтобы мы больше никогда о ней не слышали", - выразил свое мнение Tom2133.

Ранее в Британии рассказали подробности отставки Лиз Трасс. Как сообщало издание Daily Mail, Трасс перед уходом в отставку писала друзьям в четыре часа утра.