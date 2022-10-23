Мобилизованным объяснили, как вернуть деньги за несостоявшийся заграничный тур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие из тех, кто попал под частичную мобилизацию, планировали на осень и зиму отпуска. Кое-кто успел оплатить путешествие за границу, но отправиться по путевке на отдых, по понятным причинам люди не смогут: одни уже в рядах армии, другие пока внесены в базу и не смогут покинуть страну. В таком случае, как сообщает «Объясняем.рф», можно вернуть деньги за тур.

В военкомате подлежащим мобилизации не дают никаких справок и при пересечении границы может оказаться, что выезд закрыт. В таком случае погранслужба должна выдать документ, в котором указаны основания для запрета выезда за рубеж.

Этот документ станет основание для туристической компании, чтобы они вернули деньги за тур, передает телеканал «360».

Частичная мобилизация не обошла стороной и предпринимателей. Но, прежде чем собрать походный рюкзак и надеть берцы, коммерсанты должны решить множество юридических вопросов, чтобы в их отсутствие бизнес не развалился и не попал в руки мошенников, пишет газета "Известия".