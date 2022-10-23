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В мире23 октября 2022 13:30

Итальянцы набросились на премьер-министра из-за слов о поддержке Украины

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони вызвала волну критики из-за поддержки Украины
Сергей ГАПЧУК
Премьер-министр Италии Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони

Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони своим заявлением в Twitter о поддержке Украины вызвала волну критики итальянцев в свой адрес.

"Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне Зеленского, а не Италия", — написал Alexanderxxvii1.

"Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70 процентов итальянцев придерживаются другого мнения", — прокомментировал psicoabile.

"Какое же Джорджа Мелони разочарование для итальянцев. Еще одна жалкая клоунесса, выступающая за войну на Украине и за НАТО, которая будет тратить деньги итальянских налогоплательщиков на коррумпированный режим Зеленского", — пожаловался DWPscumbags.

Подписчик с ником KarenMa81634475 предрек новому премьер-министру Италии участь Лиз Трасс.

Напомним, что Джорджи Мелони в ответ на поздравление президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что Италия всегда будет на стороне Украины.

В субботу 22 октября новое правительство Италии во главе с Джорджи Мелони приняло присягу на верность республики в Квиринальском дворце.