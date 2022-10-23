Вучич считает, что США приблизились к “идеальному шторму”, разместив десант в Румынии

Александр Вучич Фото: REUTERS

Размещение возле границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова передает агентство TANJUG.

"Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом в ходе прошлого заседания… Достаточно посмотреть, с какими силами в настоящее время Россия входит на Украину. Когда вы можете наблюдать, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение, привезли его в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится понятно, что нас ожидает, дойдет ли до прямого столкновения или нет", - отметил политик.

Вучич также добавил, что стороны придерживаются противоположных позиций, и никто не желает уступать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.