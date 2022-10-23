Глава МИД Британии Клеверли поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра.

"Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на должности премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я намерен поддерживать его возвращение к роли премьер-министра", - написал Клеверли в Twitter.

Ранее сообщалось, что после отставки Трасс за место премьера Британии намерен побороться Борис Джонсон.

Также ранее сайт KP.RU писал, что эксперты считают реальными шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии.

Напомним, Лиз Трасс продержалась на посту главы правительства Британии всего полтора месяца, но и за это недолгое время успела буквально уронить экономику Туманного Альбиона, вселив ужас в инвесторов своими необдуманными планами и фактически уровняв в цене некогда солидный фунт стерлингов с долларом.