Митингующие в Кишиневе пытались прорвать кордоны полиции Молдавии Фото: из открытых источников

Сторонники оппозиционной молдавской партии “Шор” пытаются прорвать полицейские кордоны. Члены партии, по словам правоохранительных органов, подстрекают участников акции на стычки с полицией. Об этом молдавская полиция написала в своем телеграм-канале.

"Полиция располагает информацией о том, что представители политической партии, организующей сегодняшний митинг, разыскивают молодых людей от 18 лет и весом не менее 80 кг для стычек с представителями правоохранительных органов за вознаграждение", - говорится в сообщении.

Члены партии "Шор" в Кишиневе организовали очередной митинг 23 октября с целью призвать действующие власти к досрочным выборам в связи с усугублением энергетического кризиса и несогласием с политикой действующего правительства.

Правительство через органы правопорядка проинформировало митингующих о том, что акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства необходимо переместить к скверу возле парламента из-за ярмарки аграриев, которая должна проходить на этом месте. Однако протестующие оказали сопротивление и начали готовиться к столкновениям и провокациям.

На данный момент сообщается, что кордоны не дают двигаться маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади. Митингующие пытаются прорваться через оцепление за два квартала до конечной точки пути. Несколько человек были выведены из толпы сотрудниками правоохранительных органов. Возмущенные люди при этом скандируют: "Долой диктатуру", "Отставка", "Позор". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента в Республике.

При этом в партии “Шор” проинформировали заранее, что планируется провести марш по центральной улице Кишинева - бульвару Стефана Великого, а также устроить массовый митинг на площади перед правительством. Организаторы также заявили, что ранее направляли запрос на согласование бессрочного митинга.

В связи с ограничениями, сторонники партии уже собираются в городе, чтобы сформировать две колонны для шествия в обход полиции.

Напомним, 10 октября полиция Молдавии выместила с проезжей части палатки митингующих, которые блокировали движение транспорта по главному бульвару Кишинева.