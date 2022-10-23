Власти Николаевской области сообщили о новых повреждениях объектов инфраструктуры Фото: Дмитрий СТЕШИН

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате ударов в Николаевской области за последние сутки, сообщил в соцсетях глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Николаевской области в ходе обстрелов в минувшую субботу.

Отметим, удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Как заявлял российский лидер Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления такого рода уже просто невозможно".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.