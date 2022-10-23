Режим ЧС введен в Ленинском районе Иркутска из-за крушения самолета Су-30, фото: скриншот с видео

Режим ЧС муниципального характера был введен в Ленинском районе Иркутска в связи с крушением самолета Су-30, об этом сегодня, 23 октября, сообщили местные власти.

Ранее стало известно, что самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил иркутский губернатор.

Также отмечалось, что, по данным регионального МЧС, крушение самолета в Иркутске произошло во время испытательного полета.

Напомним, только в начале недели, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, который упал прямо во дворе жилого девятиэтажного здания. В результате разлива топлива здание загорелось. Сообщалось, что двое пострадавших были экстренно отправлены из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Жертвами происшествия стало 15 человек, а пострадало еще 43.