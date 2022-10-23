Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Британии Уоллесом возможное использование Украиной "грязной бомбы"

Шойгу обсудил с главой Минобороны Британии Уоллесом возможное использование Украиной "грязной бомбы" Фото: REUTERS

Сегодня, 23 октября, состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом написали в телеграм-канале российского ведомства. Министры обсудили вопрос возможного применения Украиной “грязной бомбы”.

“Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С.К.Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»”, - говорится в сообщении.

Также сегодня министр провел еще ряд телефонных переговоров. Аналогичную тему - “грязной бомбы”, Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акара и Франции Себастьяном Лекорню.

Сообщение о том, что украинские власти готовят провокацию, которую намерены провести на территории Украины при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой “грязной бомбы”, поступило утром 23 октября. Об этом писал сайт KP.RU. Согласно источникам информации, инициаторы провокации подразумевают, что Москва потеряет поддержку ключевых партнеров, а западные страны снова смогут поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.