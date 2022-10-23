Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз и работает лишь одной рукой после нападения в августе 2022 года Фото: REUTERS

Британский писатель Салман Рушди не видит одним глазом и может работать только одной рукой после нападения 12 августа 2022 года. Об этом в интервью испанской газете Pais рассказал его агент Эндрю Уайли сегодня, 23 октября.

«Раны были глубокими, он потерял зрение на один глаз», — сказал Уайли.

По его словам, у писателя было три серьезных ранения в шею. Рука перестала двигаться из-за поврежденного нерва. Госпитализирован Рушди или находится дома Уайли не уточняет.

Сайт KP.RU писал, что На британского автора Салмана Рушди было совершено нападение в пятницу 12 августа во время лекции в Нью-Йорке. Неизвестный выскочил на сцену, когда Салмана Рушди представляли аудитории, перед которой он должен был выступить, и нанес ему несколько ударов. Нападавшего задержали, собравшихся на лекцию людей эвакуировали.

За свой роман «Сатанинские стихи», который вышел в свет в 1988 году, Рушди получал угрозы и проклятия со стороны мусульман. В Британии ему даже предоставили полицейскую защиту. Подробнее о том, почему писатель подвергся преследованию и угрозам рассказывается в материале “Комсомольской правды”.