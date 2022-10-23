Умерла Галина Писаренко, российская оперная певица

Галина Писаренко, фото: АГН "Москва"

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла сегодня, 23 октября, в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в группе Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко - народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, которая 30 лет блистала на подмостках МАМТ, также была уникальным педагогом… Это большая потеря для всех нас - почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких", - отмечается в сообщении.

Прощание с оперной певицей пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что артистка из “Тихого Дона” и “Аритмии” Альбина Тиханова умерла в Москве. За свою карьеру Альбина Тиханова сыграла в кино и сериалах более 40 ролей. Ей доставались в основном герои эпизодов или второстепенные персонажи. В нашумевшем “Домашнем аресте” она сыграла одну из жительниц коммуналки Клавдию Викторовну Сапрыкину, в “Аритмии” - одну из пациенток главного героя в исполнении Александра Яценко.