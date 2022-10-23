Шойгу обсудил с коллегами из США и Британии ситуацию на Украине

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с британским коллегой Беном Уоллесом довел до него сведения о возможных провокациях ВСУ с применением грязной бомбы, сообщили сегодня в минобороны РФ.

При этом Уоллес в разговоре с Шойгу заявил, что Украина не планирует идти на эскалацию конфликта.

Кроме этого, Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"23 октября 2022 года прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.