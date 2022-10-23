Глава ЛДПР Слуцкий считает, что Зеленский откровенно толкает Запад к третьей мировой войне

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Россия ответит на агрессию со стороны стран Запада, но таковая может привести к реальному военному противостоянию с Россией, развязанному странами НАТО, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. В интервью канадским телеканалам он призывал Запад "ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой", - отметил политик в своем Телеграм-канале.

Также Слуцкий добавил, что на Западе понимают, какими окажутся последствия военного противостояния НАТО с РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.