Мантуров заявил, что Россия заинтересована в поставках узбекских автокомпонентов на рынок страны

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия заинтересована в появлении автокомпонентов производителей Узбекистана на рынке страны. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе 23-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

"Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на российский рынок - в настоящее время для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура", - подчеркнул министр.

Также Мантуров подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество между РФ и Узбекистаном становится все более интенсивным.

"Россия, вне сомнений, является одним из важнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений наших компаний уже превысил $10 млрд", - уточнил он.

Ранее Денис Мантуров заявил, что Россия не заинтересована в национализации никаких предприятий. По его словам, РФ заинтересована в рабочих отношениях.