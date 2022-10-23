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Экономика23 октября 2022 17:06

Мантуров заявил, что Россия заинтересована в поставках узбекских автокомпонентов на рынок страны

Об этом глава Минпромторга РФ говорил на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия заинтересована в появлении автокомпонентов производителей Узбекистана на рынке страны. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе 23-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

"Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на российский рынок - в настоящее время для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура", - подчеркнул министр.

Также Мантуров подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество между РФ и Узбекистаном становится все более интенсивным.

"Россия, вне сомнений, является одним из важнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений наших компаний уже превысил $10 млрд", - уточнил он.

Ранее Денис Мантуров заявил, что Россия не заинтересована в национализации никаких предприятий. По его словам, РФ заинтересована в рабочих отношениях.