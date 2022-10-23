Политик Дюпон-Эньян заявил, что Франция поставила себя под сильнейший удар, накачав Украину оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция поставила под удар свою армию, наводняя Украину боевой техникой отечественного производства, написал в соцсетях глава правоголлистской партии "Вставай, Франция", бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.

"Наша армия страдает, но мы все равно накачиваем Украину вооружением и деньгами!" - отметил он.

Политик добавил, что Париж финансирует киевский режим, несмотря на серьезный дефицит средств для обороны собственных границ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.