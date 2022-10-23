Макрон считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно только на условиях Киева

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Рим сегодня, 23 октября, заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, но только на условиях Киева.

"Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа", - сказал французский лидер, выступая в ходе открытия международного форума "Воззвание к миру".

Ранее Макрон подтвердил Зеленскому, что Франция готова продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.