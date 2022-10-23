В Совфеде России считают, что республиканцы США заморозят помощь Украине в случае победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Велика вероятность, что военная помощь США Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре 2022 года выборах в Конгресс, считает председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Американские конгрессмены планируют до января 2023 года принять закон о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов:как предполагается, этих средств будет достаточно на весь будущий год, сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов.

"В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Украине будет перекрыт один из важнейших каналов иностранной военной помощи. Демократы специально затягивают вооруженное сопротивление со стороны Украины, они в нем заинтересованы и настоящее время, понимая, что утрачивают позиции, стараются поскорее принять закон о новом транше военной помощи", - отметил Бондарев в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.