Полиция расследует конфликт с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

Певец Витас Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полиция Москвы запустила проверочные мероприятия после конфликта между двумя мужчинами, одним из которых был известный певец Витас, в развлекательном заведении в центре российской столицы, сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе столичного главка МВД России.

"По факту произошедшего начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт MSK.KP.RU писал, что певец Витас отдыхал в караоке-клубе на Садово-Кудринской улице в Москве вместе с друзьями. За соседним столиком находился чиновник одного из федеральных министерств, и артисту не понравилось его поведение. Певец в нецензурной форме потребовал, чтобы чиновник ушел из заведения, началась перепалка, затем стороны конфликта вроде бы успокоились, но ссора разгорелась снова, и Витас распылил в лицо госслужащего газовый баллончик. После этого певец покинул клуб, а пострадавший направился в травмпункт, где у него был зафиксирован химический ожог глаз.