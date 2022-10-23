Минпромторг России внесет пенсионеров и военных в программу льготного автокредитования в 2022 года

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг России планирует расширить программу льготного автокредитования уже в 2022-м году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты будут доработаны, и эти категории граждан будут включены", - уточнил он.

Также министр добавил, что формат поддержки автопрома непрерывно улучшается. Он подчеркнул, что в настоящее время готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что вместо ушедших из России компаний позовут другие. Также обсуждается возможность внешнего управления, отметил глава Минпромторга.

Также ранее Мантуров ожидает, что поставки импортозамещенного SSJ-100 начнутся с 2024 года. До конца года ожидается выпуск 20 самолетов с импортными комплектующими.