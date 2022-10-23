Зеленский призвал мэров городов Украины следить за потреблением электроэнергии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сегодня, 23 октября, призвал мэров городов Украины следить за объемами потребляемой электроэнергии в их населенных пунктах.

"Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите чтобы энергия не тратилась зря. Это время - точно не время для ярких витрин и вывесок", - заявил он в видеообращении, размещенном в его Телеграм-канале.

Также украинский лидер добавил, что следует бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.