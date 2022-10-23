Опрос показал, что мнения американцев перед выборами в Конгресс разделились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство граждан США считают, что республиканцы лучше справятся с решением экономических трудностей и проблемами преступности, а демократы - с эпидемией коронавируса и кризисом на Украине, об этом говорят итоги опроса, проведенного по заказу телеканала ABC News.

Социологическое исследование было проведено в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Гражданам США предстоит 8 ноября 2022 года переизбрать весь состав палаты представителей и треть сената. В настоящее время законодательная ветвь власти в Штатах, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина рискует лишиться поддержки США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Республиканцы обещают, что если они победят на выборах в конгресс в ноябре, то займутся внутренними делами, а не поддержкой Киева.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.