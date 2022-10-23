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В мире23 октября 2022 19:56

Французский политик Филиппо считает, что Байден планирует "взорвать" ситуацию на Украине

Французский политик Филиппо считает, что Байден планирует "взорвать" ситуацию на Украине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы победить на промежуточных выборах в ноябре 2022 года, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Опасайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине накануне промежуточных выборов 8/11!" - написал он в соцсетях.

Как отметил Филиппо, Байден и его окружение очень не желают проигрывать в избирательной гонке.

Ранее Джо Байден по телефону пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать Украину. Американский президент заявил, что восхищается народом Украины и ее вооруженными силами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.