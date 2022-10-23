Французский политик Филиппо считает, что Байден планирует "взорвать" ситуацию на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы победить на промежуточных выборах в ноябре 2022 года, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Опасайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине накануне промежуточных выборов 8/11!" - написал он в соцсетях.

Как отметил Филиппо, Байден и его окружение очень не желают проигрывать в избирательной гонке.

Ранее Джо Байден по телефону пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать Украину. Американский президент заявил, что восхищается народом Украины и ее вооруженными силами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.