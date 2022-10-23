Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера-министра Великобритании Фото: REUTERS

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии, сообщает Sky News.

"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство", - говорится в сообщении телеканала.

Как рассказывал сайт KP.RU, несмотря на то, что единственным претендентом от консерваторов, выдвинувшим свою кандидатуру на пост премьер-министра стала лидер Палаты общин Пенни Мордонт, она является явным аутсайдером гонки. Впереди нее, что называется ноздря в ноздрю, идут: экс-премьер Борис Джонсон, буквально изгнанный с позором с теплого места два месяца назад, и еще не успевший так сильно замараться министр финансов его кабинета Риши Сунак.

Напомним, Лиз Трасс продержалась на посту главы правительства Британии всего полтора месяца, но и за это недолгое время успела буквально уронить экономику Туманного Альбиона, вселив ужас в инвесторов своими необдуманными планами и фактически уровняв в цене некогда солидный фунт стерлингов с долларом.