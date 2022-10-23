Стремоусов: атаки ВСУ на херсонском направлении отбиты Фото: Александр КОЦ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются.

"На вечер 23 октября на Херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укронацистов", - сказал он в видеообращении в его Telegram-канале.

Ранее следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители. так, установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.