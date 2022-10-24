Власти Херсонской области пообещали освободить еще три украинских региона Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что российские военные в скором времени освободить еще три региона, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины.

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал он видеообращении в своем Telegram-канале

Стремоусов также подчеркнул, что освободить свою землю от неофашизма является священным долгом россиян.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ начали наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. По его словам, все атаки украинских войск отражены, а российские силы продолжают удерживать линию обороны.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо проинформировал, что власти Херсонской области закрывают въезд для гражданских лиц на семь дней. При этом Сальдо заверил, что сдавать Херсон никто не собирается: союзные войска готовы к переходу в наступление и ждут отъезда мирного населения.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.