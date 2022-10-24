Минобороны РФ: Киевский режим готовит "кровавую провокацию" в Волчанске Фото: REUTERS

Киевский режим готовит "кровавую провокацию". Об этом в понедельник, 24 октября 2022 года, заявил российский межведомственный координационный штаб Министерства обороны России.

"24 октября городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - приводит заявление военного ведомства ТАСС.

Как отметили в российском Минобороны, террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими иностранными коллегами и довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.