Группа немецких ученых сообщила, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

"В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса", - приводит его слова портал немецкого телеканала n-tv.

В статье говорится, что Sars-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным вирусом. Ученые также отметилм, что методы, которые, вероятно, применялись при создании Sars-CoV-2, также используются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов.

Ранее ученые из Англии и Норвегии заявили, что во время работы над созданием своей вакцины обнаружили “неопровержимые доказательства” искусственного происхождения вируса. Впрочем, эти доказательства тоже пока не опубликованы. Ученые только намерены отдать свою статью объемом 22 страницы в журнал Quarterly Review of Biophysics Discovery. А перед публикацией они предоставили свою рукопись таблоиду Daily Mail.

У коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, которую опубликовали в издании The Wall Street Journal. Американские ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая крайне редко встречается в природе.