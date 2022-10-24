Главред RT Маргарита Симоньян остановила сотрудничество с Антоном Красовским после его слов о детях

Главред RT Симоньян остановила сотрудничество с Красовским после его слов о детях Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян осудила журналиста Антона Красовского за слова о том, что детей, которые говорят, что "москали оккупировали Украину", нужно топить. Журналистка назвала его высказывание "диким и омерзительным".

"Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Главный редактор RT также сообщила, что приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским.

"На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", - добавила она.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ сообщил, что проверит угрозы, поступившие в адрес Маргариты Симоньян со стороны украинских националистов. Неизвестные угрожали расправой как Симоньян, так и членам ее семьи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.