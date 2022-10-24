Посол Украины в Ирландии возмутилась нехваткой жилья для беженцев Фото: REUTERS

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько заявила, что отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в страну, является "неприемлемым".

В беседе с радио RTE она отметила, что ситуация с жильем в Ирландии является "очень тревожной", при этом она выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса.

Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому "лучше заранее объявить о нехватке жилья", чтобы беженцы выбрали другие страны.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, прежде всего, украинским беженцам пришлось столкнуться с непривычным и непонятным для них уровнем бюрократии, когда к любой бумажке нужны еще три, подтверждающие подлинность первой. А получить их можно лишь выстояв в огромных очередях, движущихся со скоростью раненой улитки. А если речь идет о приеме на работу, то рассмотрения резюме можно без преувеличения ожидать месяцами.

Интернет – это вообще отдельная тема. Привыкшие к едва ли не постоянному доступу в Сеть украинцы обнаружили, что во многих странах Европы за возможность находиться онлайн придется платить очень немало. Например, в Ирландии стоимость домашнего интернета может доходить до 100 евро (около 6,9 тысячи рублей), а пакет с мобильным интернетом обойдется в сумму до 30 евро (немногим более 2 тысяч рублей).