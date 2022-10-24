Эксперт рассказала, что будет с ценами на чай и кофе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова предсказала судьбу цен на чай и кофе.

По ее словам, хотя дефицита на мировом и на российском рынках кофе и чая не ожидается, цены вниз на эти группы товаров не пойдут.

«При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1 процента. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 миллиона мешков, до 34,7 миллиона мешков после падения в предыдущем сезоне», — рассказала она в беседе с «Праймом»

Ранее сообщалось, что неурожай кофе может привести к резкому подорожанию ароматного бодрящего напитка. Об этом писала газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. Аналитики привели сразу несколько факторов, которые негативно влияют на стоимость кофе. В частности, это неурожай кофе в Бразилии, пострадавшей от сильнейшей засухи и последовавших за ней заморозков. По словам специалистов, в 2021 году урожай кофейных зерен в стране упал примерно на треть.

До этого доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская выразила мнение, что в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она также добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.