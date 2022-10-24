РИА Новости: российские военные укрепляют линию обороны на участке Сватово-Кременная Фото: Александр КОЦ

Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР. Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать", – рассказал инженер корреспондентам РИА Новости.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, союзные силы отбили попытки массированного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Сватово и Кременная в ЛНР. До этого на Купянском направлении российские военные сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.