Что произошло в ночь на 24 октября

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит «кровавую провокацию» в Волчанске Фото: REUTERS

Киевский режим готовит "кровавую провокацию". Об этом в понедельник, 24 октября 2022 года, заявил российский межведомственный координационный штаб Министерства обороны России. Как отметили в российском Минобороны, террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022. Крушение самолета в Иркутске произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Известно, что борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и выполнял полет без боекомплекта. Что известно про крушение самолета в Иркутске читайте здесь.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии, сообщил Sky News.

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу. В ответ на предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи КНДР открыла огонь из реактивных систем залпового огня.

Новая «белая эмиграция»: как Запад вербует сбежавших от мобилизации россиян? Об этом спецкору KP.RU Дарье Асламовой рассказали в столице Киргизии, куда этой весной и осенью шел поток «релокантов». Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Главный редактор RT Маргарита Симоньян осудила журналиста Антона Красовского за слова о том, что детей, которые говорят, что "москали оккупировали Украину", нужно топить. Журналистка назвала его высказывание "диким и омерзительным". Главный редактор RT также сообщила, что приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что российские военные в скором времени освободят еще три региона, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины.

Военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком. Насколько сильным оказалось ранение, пока не уточняется. С начала специальной военной операции по защите республик Донбасса Пегов трудился в самых опасных зонах боевых действий.

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