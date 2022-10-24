Глава Ростеха сообщил о закупке электроники в Юго-Восточной Азии

Сергей Чемезов Фото: Евгения ГУСЕВА

На фоне антироссийских санкций Запада Россия закупает электронику и комплектующие для приборостроения в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Его слова приводит газета "Ведомости".

"Что касается этих компонентов, то сохраняется возможность покупать их в странах Юго-Восточной Азии", - констатировал Чемезов.

По его словам, также ведется налаживание собственного производства. В частности, на базе Ростеха проведено около 170 опытно-конструкторских работ и создано свыше 700 типов электронной компонентной базы. Это позволило заместить порядка 1,3 тысячи образцов импортной продукции.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения Russoft.ru. В сентябре 2022 года к нему дали доступ в тестовом режиме. Сейчас на сервисе более тысячи продуктов отечественных производителей.

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