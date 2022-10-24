Володин сравнил киевский режим с "Аль-Каидой"*

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о подготовке Киевом "грязной бомбы", которая может быть использована для провокации против России.

Политик напомнил, что 20 лет назад Вашингтон сообщил о подготовке "грязной бомбы" террористами запрещенной в России "Аль-Каиды"* во главе с Усамой бен Ладеном. По его словам, угроза терактов сохранялось, пока лидер террористической группировки не был уничтожен.

"Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что речь идет не только о попытке создания "грязной бомбы", но и об обстрелах критической инфраструктуры Запорожской и Курской атомных электростанций.

Оказывая экономическую и военную помощь киевскому режиму, власти Соединенных Штатов и европейских государств становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, заключил Володин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не поверили предупреждениям главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заверил министров обороны нескольких стран, что киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Напомним, что "грязная бомба" - это не настоящее атомное оружие, где взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. В ней используется обычная взрывчатка и какие-то радиоактивные материалы. Цель: не снести город ударной волной, а заразить большую территорию радиацией от распыления ядерных материалов.

* запрещенная в России террористическая организация